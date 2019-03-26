15-летний подросток пытался свести счеты с жизнью

В Изюме спасатели предотвратили попытку суицида.
24 марта в 19:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение от сотрудников Нацполиции, что в Изюме на ул. Киевской подросток влез на балконную плиту четвертого этажа недостроенного дома и пытается совершить самоубийство, прыгнув вниз.
К месту вызова немедленно выехал личный состав 28-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области на спасательном автомобиле и автолестнице. На момент их прибытия на месте происшествия работали полицейские и медики скорой.
Балконная плита ничем не была огорожена. Парень стоял на ее краю и в истерике угрожал покончить с собой, если кто-то попытается приблизиться. Начальник караула все же смог тайком подобрался к парню и, пообщавшись с ним, смог уговорить зайти внутрь комнаты.
Далее с парнем продолжили работу врачи и работники полиции.
На месте происшествия полицейские установили личность подростка. Им оказался 15-летний житель поселка Савинцы Балаклейского района.
Предварительно, парень был в возбужденном состоянии и полез в недострой. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание матери, чтобы она бросила пить. Прыгать из здания подросток не собирался.
Полицейские провели с ним профилактическую беседу и вернули домой.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета Изюмского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью будет идти дождь. Днем – небольшой дождь.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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