26.03.2019 08:22

15-летний подросток пытался свести счеты с жизнью

В Изюме спасатели предотвратили попытку суицида.



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24 марта в 19:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение от сотрудников Нацполиции, что в Изюме на ул. Киевской подросток влез на балконную плиту четвертого этажа недостроенного дома и пытается совершить самоубийство, прыгнув вниз.



К месту вызова немедленно выехал личный состав 28-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области на спасательном автомобиле и автолестнице. На момент их прибытия на месте происшествия работали полицейские и медики скорой.



Балконная плита ничем не была огорожена. Парень стоял на ее краю и в истерике угрожал покончить с собой, если кто-то попытается приблизиться. Начальник караула все же смог тайком подобрался к парню и, пообщавшись с ним, смог уговорить зайти внутрь комнаты.



Далее с парнем продолжили работу врачи и работники полиции.

На месте происшествия полицейские установили личность подростка. Им оказался 15-летний житель поселка Савинцы Балаклейского района.



Предварительно, парень был в возбужденном состоянии и полез в недострой. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание матери, чтобы она бросила пить. Прыгать из здания подросток не собирался.



Полицейские провели с ним профилактическую беседу и вернули домой.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета Изюмского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.