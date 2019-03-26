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26.03.2019  08:22   

15-летний подросток пытался свести счеты с жизнью

В Изюме спасатели предотвратили попытку суицида.


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24 марта в 19:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение от сотрудников Нацполиции, что в Изюме на ул. Киевской подросток влез на балконную плиту четвертого этажа недостроенного дома и пытается совершить самоубийство, прыгнув вниз.

К месту вызова немедленно выехал личный состав 28-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области на спасательном автомобиле и автолестнице. На момент их прибытия на месте происшествия работали полицейские и медики скорой.

Балконная плита ничем не была огорожена. Парень стоял на ее краю и в истерике угрожал покончить с собой, если кто-то попытается приблизиться. Начальник караула все же смог тайком подобрался к парню и, пообщавшись с ним, смог уговорить зайти внутрь комнаты.

Далее с парнем продолжили работу врачи и работники полиции.

На месте происшествия полицейские установили личность подростка. Им оказался 15-летний житель поселка Савинцы Балаклейского района.

Предварительно, парень был в возбужденном состоянии и полез в недострой. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание матери, чтобы она бросила пить. Прыгать из здания подросток не собирался.

Полицейские провели с ним профилактическую беседу и вернули домой.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета Изюмского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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