В сарае частного дома нашли бидон со ртутью (ФОТО)

Харьковчанин решид навести порядок в сарае покойного дедушки.
24 марта в Основянский отдел полиции обратился 40-летний житель района. Мужчина рассказал, что во время уборки в сарае на территории домовладения он обнаружил железный бидон с веществом, похожим на ртуть.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На месте происшествия правоохранители обнаружили около 4 килограммов вещества, похожего на ртуть. Когда и как этот бидон попал в сарай заявитель объяснить не смог, так как ранее сарай принадлежал его покойному дедушке.
В результате происшествия пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.
Спасатели вывезли изъятую вещество для дальнейшей утилизации.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. Проверка продолжается.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью будет идти дождь. Днем – небольшой дождь.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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