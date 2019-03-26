26.03.2019 08:50

В сарае частного дома нашли бидон со ртутью (ФОТО)

Харьковчанин решид навести порядок в сарае покойного дедушки.



// Трэш Харьков

24 марта в Основянский отдел полиции обратился 40-летний житель района. Мужчина рассказал, что во время уборки в сарае на территории домовладения он обнаружил железный бидон с веществом, похожим на ртуть.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На месте происшествия правоохранители обнаружили около 4 килограммов вещества, похожего на ртуть. Когда и как этот бидон попал в сарай заявитель объяснить не смог, так как ранее сарай принадлежал его покойному дедушке.



В результате происшествия пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Спасатели вывезли изъятую вещество для дальнейшей утилизации.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. Проверка продолжается.