26.03.2019 09:25

Двое неизвестных ограбили кофейню в центре Харькова (ВИДЕО, ФОТО)

25 марта на улице Пушкинской, 60 двое злоумышленников оттолкнули баристу и ограбили кофейню.



// Трэш Харьков

Об этом NewsRooom сообщили владельцы заведения.

Инцидент в заведении Sweeter произошел около 16:45.

По словам очевидцев, неизвестные начали угрожать сотруднику кофейни, после чего один из них перегнулся через прилавок и забрал выручку из кассы.

Владельцы обращаются к харьковчанам с просьбой помочь в розыске преступников и обещают вознаграждение за информацию, которая будет способствовать их поимке.