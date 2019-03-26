Двое неизвестных ограбили кофейню в центре Харькова (ВИДЕО, ФОТО)

25 марта на улице Пушкинской, 60 двое злоумышленников оттолкнули баристу и ограбили кофейню.
Об этом NewsRooom сообщили владельцы заведения.
Инцидент в заведении Sweeter произошел около 16:45.
По словам очевидцев, неизвестные начали угрожать сотруднику кофейни, после чего один из них перегнулся через прилавок и забрал выручку из кассы.
Владельцы обращаются к харьковчанам с просьбой помочь в розыске преступников и обещают вознаграждение за информацию, которая будет способствовать их поимке.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно». Вечер идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком – в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью будет идти дождь. Днем – небольшой дождь.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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