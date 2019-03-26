Главная Новости Криминал и происшествия Двое неизвестных ограбили кофейню в центре Харькова (ВИДЕО, ФОТО)
26.03.2019  09:25   

Двое неизвестных ограбили кофейню в центре Харькова (ВИДЕО, ФОТО)

25 марта на улице Пушкинской, 60 двое злоумышленников оттолкнули баристу и ограбили кофейню.


// Трэш Харьков

Об этом NewsRooom сообщили владельцы заведения.

Инцидент в заведении Sweeter произошел около 16:45.

По словам очевидцев, неизвестные начали угрожать сотруднику кофейни, после чего один из них перегнулся через прилавок и забрал выручку из кассы.

Владельцы обращаются к харьковчанам с просьбой помочь в розыске преступников и обещают вознаграждение за информацию, которая будет способствовать их поимке.

Источник:   NewsRooom
 Тэги:  ограбление, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.03 Криминал и происшествия На вокзале у прохожего выхватили телефон и деньги 22.03 Криминал и происшествия Харьковский коп ограбил копа – суд для компенсации морального ущерба удвоил сумму от похищенного 14.03 Криминал и происшествия Ограбили на два миллиона: вынесен приговор четырем разбойникам-гастролерам
 
 

Видео

Курсы доллара и евро в Украине упали ниже психологических отметок. Что будет дальше?
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 