Главная Новости Криминал и происшествия В час пик на салтовском проспекте вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)
26.03.2019  09:47   

В час пик на салтовском проспекте вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

Пожар произошел 25 марта, около 18.30 на перекрестке проспектов Тракторостроителей и Юбилейного.


// slk.kh.ua

Легковой автомобиль именно остановился на светофоре, когда из-под капота пошел дым, пишет Слобідський край.

Водитель и пассажиры успели выйти из салона до того, как автомобиль охватило пламя.

Потушить пожар пытался водитель другого авто.

На место происшествия вызывали пожарных и полицию.

Источник:   Слобідський край
 Тэги:  пожар, харьков
 
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