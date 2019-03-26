26.03.2019 09:47

В час пик на салтовском проспекте вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

Пожар произошел 25 марта, около 18.30 на перекрестке проспектов Тракторостроителей и Юбилейного.



// slk.kh.ua

Легковой автомобиль именно остановился на светофоре, когда из-под капота пошел дым, пишет Слобідський край.

Водитель и пассажиры успели выйти из салона до того, как автомобиль охватило пламя.

Потушить пожар пытался водитель другого авто.



На место происшествия вызывали пожарных и полицию.