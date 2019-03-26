В час пик на салтовском проспекте вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

Пожар произошел 25 марта, около 18.30 на перекрестке проспектов Тракторостроителей и Юбилейного.
Легковой автомобиль именно остановился на светофоре, когда из-под капота пошел дым, пишет Слобідський край.
Водитель и пассажиры успели выйти из салона до того, как автомобиль охватило пламя.
Потушить пожар пытался водитель другого авто.
На место происшествия вызывали пожарных и полицию.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно». Вечер идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком – в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью будет идти дождь. Днем – небольшой дождь.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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