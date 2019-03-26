26.03.2019 10:03

Мужчина зарубил приятеля топором, приняв за вора

Приговор суда - 8 лет за решеткой.



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Убийство произошло в ноябре прошлого года.

Нетрезвый мужчина увидел, что в темное время суток кто-то зашел в его сарай. Решив, что это вор, он набросился на незваного гостя с топором и бил по голове, пока жертва не перестала подавать признаки жизни. Лишь после кровавой расправы, он понял, что убил знакомого, который пришел к нему по делу.

Приговором Дергачевского районного суда 26-летний мужчина признан виновным в убийстве товарища (ч. 1 ст. 115 УК Украины).



Убийце присудили 8 лет лишения свободы.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.