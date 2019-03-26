26.03.2019 10:59

Смертельное ДТП на трассе Харьков – Сумы

Пострадали трое мужчин, которые толкали заглохший автомобиль.



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Авария произошла 25 марта в 20:19 вблизи поселка Купеваха Харьковской области на автодороге "Харьков-Сумы".

59-летний водитель автомобиля "Volkswagen T5", двигаясь в попутном направлении, совершил наезд на автомобиль "ВАЗ-2106", который толкали по проезжей части трое пострадавших в направлении города Ахтырка Сумской области.

От полученных травм 22-летний парень погиб на месте, 26 и 32-летние пострадавшие получили переломы и ушибы. Их госпитализовано в больницу. Состояние здоровья обоих пострадавших удовлетворительное.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.