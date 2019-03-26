Утренний труп на лавке возле «хрущовки» на ХТЗ

Полицией устанавливаются обстоятельства смерти мужчины
Тело 43-летнего харьковчанина было обнаружено на лавочке у дома на проспекте Индустриальном 26 марта в 6:52.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Индустриального отдела полиции.
Эксперты не обнаружили на теле умершего видимых следов насильственной смерти.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью будет идти дождь. Днем – небольшой дождь.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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