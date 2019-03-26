Главная Новости Криминал и происшествия Утренний труп на лавке возле «хрущовки» на ХТЗ
26.03.2019  10:42   

Утренний труп на лавке возле «хрущовки» на ХТЗ

Полицией устанавливаются обстоятельства смерти мужчины


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Тело 43-летнего харьковчанина было обнаружено на лавочке у дома на проспекте Индустриальном 26 марта в 6:52.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Индустриального отдела полиции.

Эксперты не обнаружили на теле умершего видимых следов насильственной смерти.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  труп, проспект, харьков, хтз, храм, парк. лавка
 
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