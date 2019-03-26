26.03.2019 11:45

На Холодной Горе погиб на пожаре очередной «любитель» курить в постели (ФОТО)

25 марта в 18:08 на номер «101» поступило сообщение о задымлении в частном доме по адресу: г. Харьков, ул. Нежинская, 30А.



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По указанному адресу было направлено 2 отделения шестой Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибыв, спасатели установили, что в одной из комнат произошло возгорание дивана и личных вещей на площади около 3м.кв.

Во время проведения дальнейшей разведки в середине жилья на полу в одной из жилых комнат они обнаружили тело погибшего мужчины, 1974 года рождения.

В 18:32 пожарные локализовали огонь и в 19:13 полностью его ликвидировали.

Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем при курении.