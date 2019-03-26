Главная Новости Криминал и происшествия На Холодной Горе погиб на пожаре очередной «любитель» курить в постели (ФОТО)
26.03.2019  11:45   

На Холодной Горе погиб на пожаре очередной «любитель» курить в постели (ФОТО)

25 марта в 18:08 на номер «101» поступило сообщение о задымлении в частном доме по адресу: г. Харьков, ул. Нежинская, 30А.


// facebook

По указанному адресу было направлено 2 отделения шестой Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибыв, спасатели установили, что в одной из комнат произошло возгорание дивана и личных вещей на площади около 3м.кв.

Во время проведения дальнейшей разведки в середине жилья на полу в одной из жилых комнат они обнаружили тело погибшего мужчины, 1974 года рождения.

В 18:32 пожарные локализовали огонь и в 19:13 полностью его ликвидировали.

Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС по Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, холодная гора, диван, курение, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.03 Криминал и происшествия В час пик на салтовском проспекте вспыхнул автомобиль (ВИДЕО) 25.03 Криминал и происшествия В сожженном сухостое нашли погибшего человека (ФОТО) 25.03 Криминал и происшествия Спасатели предотвратили трагедию на Новых Домах (ФОТО)
 
 

Видео

Минюст запустил образовательный проект для молодежи «Гусь идет на выборы». ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 