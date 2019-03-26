26.03.2019 12:21

Суд прикрыл развратный «Белый Какаду» на Рымарской заподозрив владельца в организации сети борделей

Организаторов борделя в историческом центра Харькова объявили в международный розыск



Фото: topclub.ua

Здание по улице Рымарской, 19 является памятником архитектуры. Бывший кооперативный дом, квартиры в котором были собственностью их жильцов – в основном, врачей, инженеров, художников – был построен по проекту архитектора А. Ржепишевского в 1915 году. После революции дома были национализированы и комфортабельные квартиры превратились в коммуналки.

Жалобы жильцов на неподобающее поведение посетителей стрип-клуба и просьбы его выселить из архитектурного памятника в виде петиции в мэрию были услышаны. Власть, с помощью компетентных органов авктивно занялась решением проблемы. И вот, харьковский районный суд подвел очередной промежуточный итог в резонансном деле.

Об этом говорится в постановлении Дзержинского райсуда Харькова от 21 марта 2019 года.

Суд рассмотрел ходатайство следователя о разрешении на задержание для привода в суд иностранца, который имеет вид на жительство в Украине. Гражданина России подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение в занятие проституцией). Подозреваемого нужно доставить в суд, чтобы рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно материалам дела, в начале 2012 года к подозреваемому, «который уже имел опыт организации и содержанию мест разврата», обратился гражданин Украины и попросил его посодействовать в деятельности образованного места разврата - ночной клуб «Белый Какаду» по улице Рымарской, 19 в центре Харькова - а также в дальнейшем создании новых борделей.

2 декабря 2013 мужчине было сообщено о подозрении, а 12 декабря - он объявлен в международный розыск.

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и дал разрешение на задержание подозреваемого с целью его поводу участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Принимая во внимание то, что подозреваемый совершил тяжкое преступление, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет, во избежание привлечения к уголовной ответственности скрывается от органов досудебного расследования, следователь считает, что он может совершить другое уголовное преступление, по месту проживание в Украине фактически не проживает, является гражданином другого государства, все это свидетельствует о невозможности предотвращения рисков путем применения более мягких мер.