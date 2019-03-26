Стремясь, до приезда пожарных, спасти из огня свое авто серьезно пострадал владелец (ФОТО)

Утреннее возгорание произошло в поселке под Харьковом.
26 марта в 8:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Краснокутск на ул. Мира, 89. Там на территории частного двора горел гараж. У него находился автомобиль Daewoo Lanos.
Пожар заметил 25-летний хозяин, который бросился спасать свое авто.
Но огонь на тот момент уже набрал значительную силу. В результате попытки откатить машину подальше от гаража мужчина получил ожоги лица.
Впоследствии каретой скорой пострадавший был доставлен в Краснокутскоую центральную районную больницу.
Когда к месту происшествия прибыло подразделение Службы по чрезвычайным ситуациям площадь пожара составила 30 кв.м.
Гараж горел полностью со всеми вещами, в нем хранились.
Огонь также успел повредить багажник легковушки, но все же хозяин смог откатить его на безопасное расстояние.
Тушение пожара осложнялось наличием легковоспламеняющихся жидкостей внутри гаража, которые горели с большим выделением тепла и пламени.
Чтобы потушить их спасатели применили пенный генератор. Благодаря оперативным действиям пожарных также удалось спасти жилой дом, стоявший рядом с гаражом.
Локализация пожара состоялась в 08:20, ликвидация - в 10:05. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.
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С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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