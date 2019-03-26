26.03.2019 14:24

Стремясь, до приезда пожарных, спасти из огня свое авто серьезно пострадал владелец (ФОТО)

Утреннее возгорание произошло в поселке под Харьковом.



://kharkiv.dsns.gov.ua

26 марта в 8:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Краснокутск на ул. Мира, 89. Там на территории частного двора горел гараж. У него находился автомобиль Daewoo Lanos.

Пожар заметил 25-летний хозяин, который бросился спасать свое авто.

Но огонь на тот момент уже набрал значительную силу. В результате попытки откатить машину подальше от гаража мужчина получил ожоги лица.

Впоследствии каретой скорой пострадавший был доставлен в Краснокутскоую центральную районную больницу.

Когда к месту происшествия прибыло подразделение Службы по чрезвычайным ситуациям площадь пожара составила 30 кв.м.

Гараж горел полностью со всеми вещами, в нем хранились.

Огонь также успел повредить багажник легковушки, но все же хозяин смог откатить его на безопасное расстояние.

Тушение пожара осложнялось наличием легковоспламеняющихся жидкостей внутри гаража, которые горели с большим выделением тепла и пламени.

Чтобы потушить их спасатели применили пенный генератор. Благодаря оперативным действиям пожарных также удалось спасти жилой дом, стоявший рядом с гаражом.

Локализация пожара состоялась в 08:20, ликвидация - в 10:05. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.