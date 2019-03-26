За самовольный засев кукурузы фермер выплатил убытки и получил штраф

Приговором Валковского районного суда 54-летний местный житель признан виновным в самовольном занятии земли.
В апреле прошлого года осужденный без каких-либо правоустанавливающих документов самовольно засеял кукурузой 97 га государственных земель на территории одного из сельских советов Валковского района.
В результате государству был нанесен 140 тыс. грн убытков.
Во время досудебного расследования под страхом уголовной ответственности он возместил в бюджет всю сумму убытков, заданных незаконным землепользованием.
Также суд назначил мужчине наказание в виде 3,4 тыс. грн. штрафа.
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