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26.03.2019  13:38   

За самовольный засев кукурузы фермер выплатил убытки и получил штраф

Приговором Валковского районного суда 54-летний местный житель признан виновным в самовольном занятии земли.


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В апреле прошлого года осужденный без каких-либо правоустанавливающих документов самовольно засеял кукурузой 97 га государственных земель на территории одного из сельских советов Валковского района.

В результате государству был нанесен 140 тыс. грн убытков.

Во время досудебного расследования под страхом уголовной ответственности он возместил в бюджет всю сумму убытков, заданных незаконным землепользованием.

Также суд назначил мужчине наказание в виде 3,4 тыс. грн. штрафа.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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