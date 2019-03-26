26.03.2019 16:01

Рецидивист залез в окно и обокрал пенсионерку

37-летний житель города Валки через окно проник в дом бабушки и украл оттуда 13 000 гривен и 550 евро.



// Нацполиция

22 марта в Изюмский отдел полиции обратилась 82-летняя местная жительница города. Она сообщила, что ночью неизвестный проник в ее домовладение и похитила деньги.



Работники полиции установили отіскали вора. Им оказался 37-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Харьковской области.



Вещественные доказательства изъяты.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.