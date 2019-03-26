Рецидивист залез в окно и обокрал пенсионерку

37-летний житель города Валки через окно проник в дом бабушки и украл оттуда 13 000 гривен и 550 евро.
22 марта в Изюмский отдел полиции обратилась 82-летняя местная жительница города. Она сообщила, что ночью неизвестный проник в ее домовладение и похитила деньги.
Работники полиции установили отіскали вора. Им оказался 37-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Харьковской области.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно». Вечер идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком – в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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