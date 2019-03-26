26.03.2019 16:30

В частном дворе под Харьковом по непонятным причинам горят автомобили

Полицейские выясняют обстоятельства возгорания автомобиля в Харьковском районе.



// Нацполиция

25 марта в 2:32 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение от 31-летней жительницы поселка Глубокое. Женщина рассказала, что во дворе домовладения произошло возгорание автомобиля «Ford», владельцем которого является ее муж.

В результате пожара пострадавших нет.



Полицейские установили, что на прошлой неделе у хозяев уже было возгорание автомобиля «BMW» по неизвестным причинам.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Обстоятельства пожара устанавливаются.