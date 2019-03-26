Главная Новости Криминал и происшествия В частном дворе под Харьковом по непонятным причинам горят автомобили
26.03.2019  16:30   

В частном дворе под Харьковом по непонятным причинам горят автомобили

Полицейские выясняют обстоятельства возгорания автомобиля в Харьковском районе.


// Нацполиция

25 марта в 2:32 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение от 31-летней жительницы поселка Глубокое. Женщина рассказала, что во дворе домовладения произошло возгорание автомобиля «Ford», владельцем которого является ее муж.

В результате пожара пострадавших нет.

Полицейские установили, что на прошлой неделе у хозяев уже было возгорание автомобиля «BMW» по неизвестным причинам.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Обстоятельства пожара устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, харьков
 
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