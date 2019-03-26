Главная Новости Криминал и происшествия Сломал нос фельдшеру, прибывшему на вызов к 18-летней пьяной беременной любовнице
26.03.2019  17:46   

Сломал нос фельдшеру, прибывшему на вызов к 18-летней пьяной беременной любовнице

Рецидивист разозлился, что ему и его пассии пришлось ждать 15 минут.


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Прокуратура сообщила о том, что утвердила обвинение 21-летнему жителю Балаклейского района, подозреваемому в избиении фельдшера «скорой» (ч. 2 ст. 125 УК Украины).
 
Как рассказал заместитель руководителя Лозовской местной прокуратуры Эдуард Миргородский, происшествие случилось в начале февраля 2019 года в одном из сел Балаклейского района.
 
Нетрезвый ранее неоднократно судимый мужчина вызвал «скорую» для беременной сожительницы. 18-летней девушке стало плохо после выпитого спиртного.
 
Медики ехали на вызов около 15 минут. Ожидание разозлило мужчину, и после приезда «скорой» он сразу набросился на фельдшера с кулаками. Нетрезвый злоумышленник сломал пострадавшему нос.
 
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  избил, сломал нос, харьков
 
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