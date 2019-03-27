Главная Новости Криминал и происшествия Неадекватный водитель ударил женщину с инвалидностью: приговор вынесен
27.03.2019  12:16   

Неадекватный водитель ударил женщину с инвалидностью: приговор вынесен

Мужчина дважды ударил женщину, отказал в бесплатном проезде, вытолкнул и уехал, когда она упала на землю.


//gortransport.kharkov.ua
Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор маршрутчику, который дважды ударил женщину с инвалидностью.
 
Мужчина работал водителем на маршруте №1611 "Харьков-Артемовка-Мерефа".
 
14 ноября в автобус зашла пенсионерка и предъявила льготное удостоверение инвалида II группы.
 
Однако подсудимый отказал ей в бесплатном проезде и потребовал, чтобы женщина покинула транспорт.
 
Когда пассажирка отказалась, злоумышленник ударил ее рукой в грудь и ногой по колену, из-за чего потерпевшая упала из салона на землю.
 
Однако водитель не оказал ей помощи и уехал.
 
Во время разбирательства уроженец Мерефы полностью признал свою вину. За хулиганство суд приговорил его к двум годам ограничения свободы, однако заменил наказание на вдвое меньший испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  ударил женщину, вытолкнул из салона, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Выплата пенсий в марте: Пенсионный фонд сделал важное заявление. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 