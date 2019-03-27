27.03.2019 12:16

Неадекватный водитель ударил женщину с инвалидностью: приговор вынесен

Мужчина дважды ударил женщину, отказал в бесплатном проезде, вытолкнул и уехал, когда она упала на землю.



//gortransport.kharkov.ua

Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор маршрутчику, который дважды ударил женщину с инвалидностью.

Мужчина работал водителем на маршруте №1611 "Харьков-Артемовка-Мерефа".

14 ноября в автобус зашла пенсионерка и предъявила льготное удостоверение инвалида II группы.

Однако подсудимый отказал ей в бесплатном проезде и потребовал, чтобы женщина покинула транспорт.

Когда пассажирка отказалась, злоумышленник ударил ее рукой в грудь и ногой по колену, из-за чего потерпевшая упала из салона на землю.

Однако водитель не оказал ей помощи и уехал.

Во время разбирательства уроженец Мерефы полностью признал свою вину. За хулиганство суд приговорил его к двум годам ограничения свободы, однако заменил наказание на вдвое меньший испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.