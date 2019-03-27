Крупный пожар на Основе: харьковчане оборвали телефон ГСЧС (ВИДЕО, ФОТО)

В Харькове пожарные потушили крупный пожар камыша.
26 марта в 11:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании прошлогоднего камыша на болоте, что в Основянском районе Харькова вблизи улицы Волынской.
Заявителей было больше десятка. Люди видели огонь на большой площади, и опасались за безопасность собственных домов.
На тушение выезжали три пожарно-спасательные подразделения ГСЧС. Прибыв, спасатели установили, что площадь горения камыша и кустарников составляла около 1000 кв.м. По ветру огонь быстро распространялся в сторону частных домов.
Усилиями бойцов ГСЧС в 12:17 угрозу человеческому имуществу удалось отвести и взять пожар под контроль. Окончательно ликвидировали его в 13:36.
К ликвидации возгорания привлекалось 14 спасателей и 3 единицы пожарной техники.
В течение текущих суток на Харьковщине ликвидированы уже 12 подобных пожаров сухой травы и мусора на территории 2 га.
Причиной этих возгораний как всегда становится «человеческий фактор».
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно». Вечер идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком – в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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