27.03.2019 08:13

Крупный пожар на Основе: харьковчане оборвали телефон ГСЧС (ВИДЕО, ФОТО)

В Харькове пожарные потушили крупный пожар камыша.



// ГСЧС

26 марта в 11:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании прошлогоднего камыша на болоте, что в Основянском районе Харькова вблизи улицы Волынской.

Заявителей было больше десятка. Люди видели огонь на большой площади, и опасались за безопасность собственных домов.



На тушение выезжали три пожарно-спасательные подразделения ГСЧС. Прибыв, спасатели установили, что площадь горения камыша и кустарников составляла около 1000 кв.м. По ветру огонь быстро распространялся в сторону частных домов.

Усилиями бойцов ГСЧС в 12:17 угрозу человеческому имуществу удалось отвести и взять пожар под контроль. Окончательно ликвидировали его в 13:36.



К ликвидации возгорания привлекалось 14 спасателей и 3 единицы пожарной техники.



В течение текущих суток на Харьковщине ликвидированы уже 12 подобных пожаров сухой травы и мусора на территории 2 га.



Причиной этих возгораний как всегда становится «человеческий фактор».