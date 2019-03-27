Смертельное ДТП на Сумской: Зайцева подала апелляцию

Приговоренная к 10 годам заключения за смертельное ДТП в центре Харькова Алена Зайцева подала апелляцию на приговор суда.
Об этом Укринформу сообщили в Киевском райсуде Харькова.
«Апелляция получена от обвиняемой Алены Зайцевой и ее защитницы Юлии Плетневой. Апелляция будет направлена в Харьковский апелляционный суд», - отметили в суде.
В то же время в суде не знают, почему интересы Зайцевой больше не представляют трое ее бывших адвокатов Юлия Козырь, Евгений Мельниченко и Максим Стець.
Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. На перекрестке улиц Сумской и Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 (водитель Алена Зайцева) и Volkswagen Touareg (водитель Геннадий Дронов), в результате чего Lexus вылетел с проезжей части и наехал на группу пешеходов, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.
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