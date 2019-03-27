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27.03.2019  08:28   

Смертельное ДТП на Сумской: Зайцева подала апелляцию

Приговоренная к 10 годам заключения за смертельное ДТП в центре Харькова Алена Зайцева подала апелляцию на приговор суда.


// ukrinform.ua

Об этом Укринформу сообщили в Киевском райсуде Харькова.

«Апелляция получена от обвиняемой Алены Зайцевой и ее защитницы Юлии Плетневой. Апелляция будет направлена в Харьковский апелляционный суд», - отметили в суде.

В то же время в суде не знают, почему интересы Зайцевой больше не представляют трое ее бывших адвокатов Юлия Козырь, Евгений Мельниченко и Максим Стець.

Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. На перекрестке улиц Сумской и Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 (водитель Алена Зайцева) и Volkswagen Touareg (водитель Геннадий Дронов), в результате чего Lexus вылетел с проезжей части и наехал на группу пешеходов, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Алену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Алене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.

Ранее Геннадий Дронов подал апелляцию.
 
Подробности – в рубрике ДТП на Сумской.
Источник:   Укринформ
 Тэги:  дтп на сумской, харьков, дронов, зайцева, суд, приговор, апелляция
 
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