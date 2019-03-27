27.03.2019 08:58

Пенсионер умер, сжигая траву

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины в поселке Высокий Харьковского района.



// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в Харьковский отдел полиции 25 марта в 14:05 от соседа по дачному участку.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.

Предварительно установлено, что 69-летнему мужчине стало плохо во время курения сухой травы на огороде.

Пострадавший потерял сознание и упал в костер.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».