Пенсионер умер, сжигая траву

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины в поселке Высокий Харьковского района.
Сообщение о происшествии поступило в Харьковский отдел полиции 25 марта в 14:05 от соседа по дачному участку.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.
Предварительно установлено, что 69-летнему мужчине стало плохо во время курения сухой травы на огороде.
Пострадавший потерял сознание и упал в костер.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
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