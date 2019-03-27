Житель Близнюковщины хранил дома незаконный арсенал оружия

Работники Близнюковского отдела Лозовской местной прокуратуры совместно с сотрудниками полиции разоблачили жителя одного из сел района в незаконном хранении оружия.
В рамках уголовного производства в домовладении 53-летнего мужчины был проведен санкционированный обыск.
Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 14 боевых гранат и 12 запалов к ним, большое количество боевых и охотничьих патронов, тротиловые шашки, другие взрывчатые вещества и ружье.
В настоящее время решается вопрос о проведении соответствующих экспертиз, досудебное расследование продолжается.
Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно». Вечер идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком – в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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