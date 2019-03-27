27.03.2019 09:20

Житель Близнюковщины хранил дома незаконный арсенал оружия

Работники Близнюковского отдела Лозовской местной прокуратуры совместно с сотрудниками полиции разоблачили жителя одного из сел района в незаконном хранении оружия.



//khar.gp.gov.ua

В рамках уголовного производства в домовладении 53-летнего мужчины был проведен санкционированный обыск.



Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 14 боевых гранат и 12 запалов к ним, большое количество боевых и охотничьих патронов, тротиловые шашки, другие взрывчатые вещества и ружье.



В настоящее время решается вопрос о проведении соответствующих экспертиз, досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.