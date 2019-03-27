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27.03.2019  09:20   

Житель Близнюковщины хранил дома незаконный арсенал оружия

Работники Близнюковского отдела Лозовской местной прокуратуры совместно с сотрудниками полиции разоблачили жителя одного из сел района в незаконном хранении оружия.


//khar.gp.gov.ua

В рамках уголовного производства в домовладении 53-летнего мужчины был проведен санкционированный обыск.
 
Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 14 боевых гранат и 12 запалов к ним, большое количество боевых и охотничьих патронов, тротиловые шашки, другие взрывчатые вещества и ружье.
 
В настоящее время решается вопрос о проведении соответствующих экспертиз, досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, оружие, харьков
 
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