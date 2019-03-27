27.03.2019 09:39

Гостя из другой области избили и ограбили приятели по бутылке

Полицейские задержали двух мужчин за совершение разбойного нападения



// Нацполиция

О госпитализации 20-летнего жителя города Миргород Полтавской области полицейским сообщили врачи больницы.

Как оказалось, в ночь на 23 марта в поселке Андреевка Балаклейского района парня избили молодые люди, с которыми он познакомился несколько часов назад.

Злоумышленники предложили выпить по стакану пива. Однако, вместо отдыха, избили и забрали у него мобильный телефон.



В ходе следственно-оперативных мероприятий оперативники установили и задержали двух сообщников. Ими оказались 26 и 20-летние ранее судимые местные жители.



У злоумышленников изъято мобильный телефон потерпевшего.



Информацию о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.