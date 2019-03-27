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27.03.2019  09:56   

На Алексеевке поймали наркозакладчика

Полицейские задержали харьковчанина, который делал наркотические закладки.


// Нацполиция

Задержали 32-летнего злоумышленника 26 марта на улице Армейской в ​​Шевченковском районе Харькова.

Во время патрулирования патрульные полицейские заметили мужчину, вел себя подозрительно.

В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли 37 упакованных пакетов и 20 «камней» с наркотическим веществом. По словам мужчины, в пакетах находится каннабис.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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