На Алексеевке поймали наркозакладчика

Полицейские задержали харьковчанина, который делал наркотические закладки.
Задержали 32-летнего злоумышленника 26 марта на улице Армейской в Шевченковском районе Харькова.
Во время патрулирования патрульные полицейские заметили мужчину, вел себя подозрительно.
В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли 37 упакованных пакетов и 20 «камней» с наркотическим веществом. По словам мужчины, в пакетах находится каннабис.
Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
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Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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