27.03.2019 09:56

На Алексеевке поймали наркозакладчика

Полицейские задержали харьковчанина, который делал наркотические закладки.



// Нацполиция

Задержали 32-летнего злоумышленника 26 марта на улице Армейской в ​​Шевченковском районе Харькова.

Во время патрулирования патрульные полицейские заметили мужчину, вел себя подозрительно.

В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли 37 упакованных пакетов и 20 «камней» с наркотическим веществом. По словам мужчины, в пакетах находится каннабис.



Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.



Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.