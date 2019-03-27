Главная Новости Криминал и происшествия На парковке Каравана сгорел автомобиль (ВИДЕО)
27.03.2019  07:52   

На парковке Каравана сгорел автомобиль (ВИДЕО)

Пожар произошел вечером 26 марта на Салтовке.


// Facebook

Возле торгового центра горел автомобиль Opel Vectra.

Для его тушения вызывали сотрудников ГСЧС.

Видео пожара очевидцы опубликовали в социальных сетях.
 

Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.03 Криминал и происшествия Пенсионер умер, сжигая траву 27.03 Криминал и происшествия Крупный пожар на Основе: харьковчане оборвали телефон ГСЧС (ВИДЕО, ФОТО) 26.03 Криминал и происшествия В частном дворе под Харьковом по непонятным причинам горят автомобили
 
 

Видео

Выплата пенсий в марте: Пенсионный фонд сделал важное заявление. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 