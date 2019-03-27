На парковке Каравана сгорел автомобиль (ВИДЕО)

Пожар произошел вечером 26 марта на Салтовке.
Возле торгового центра горел автомобиль Opel Vectra.
Для его тушения вызывали сотрудников ГСЧС.
Видео пожара очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно». Вечер идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком – в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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