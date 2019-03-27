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27.03.2019  10:27   

ДТП на Зірке: трамваи стоят (ФОТО)

Утром 27 марта произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Университетской.


// Facebook

На улице Университетской, перед мостом со стороны центра, столкнулись на трамвайных путях два легковых автомобиля.

«Движение трамваев приостановлено, планируйте свой маршрут заранее», – предупреждают очевидцы.

Тэги:  дтп, харьков
 
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