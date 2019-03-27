27.03.2019 10:54

За вымогательство задержали Старшего уполномоченного Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области (ФОТО)

В Харькове следователи ГБР при содействии СБУ задержали майора полиции при получении 5000 долларов США



://dbr.gov.ua

По предварительной информации, полицейский за 5 000 долларов США обещал содействие в решении вопроса о непривлечение харьковчанина к уголовной ответственности за разбой (ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Следователи ГБР задержали майора полиции после получения неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержание происходило при оперативном сопровождения Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Харьковской области.

Процессуальное руководство уголовного производства осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении в выделанные уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом) и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Также следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Полтаве, проверяют информацию о причастности к этому преступлению других сотрудников ГУ Нацполиции в Харьковской области.