За вымогательство задержали Старшего уполномоченного Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области (ФОТО)

В Харькове следователи ГБР при содействии СБУ задержали майора полиции при получении 5000 долларов США
По предварительной информации, полицейский за 5 000 долларов США обещал содействие в решении вопроса о непривлечение харьковчанина к уголовной ответственности за разбой (ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).
Следователи ГБР задержали майора полиции после получения неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Задержание происходило при оперативном сопровождения Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Харьковской области.
Процессуальное руководство уголовного производства осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.
Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении в выделанные уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом) и избрании меры пресечения.
В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
Также следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Полтаве, проверяют информацию о причастности к этому преступлению других сотрудников ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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