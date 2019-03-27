Двое донецкизх наладили в Харькове бизнес на пользу боевиков ДНР

Сотрудники СБУ блокировали механизм финансирования террористической организации «ДНР» путем поставок сжиженного газа из РФ на временно оккупированные территории Донбасса.
Организовали незаконный бизнес два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков.
С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли боевикам газ через неконтролируемую участок границы.
Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированием так называемой «ДНР». С реализованного газа дельцы платили «налоги» фейковой республике.
Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Главное – проверять информацию и не действовать по наитию, такая тактика принесет хорошие плоды.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
влажн.:
давл.:
ветер: