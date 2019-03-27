27.03.2019 11:02

Двое донецкизх наладили в Харькове бизнес на пользу боевиков ДНР

Сотрудники СБУ блокировали механизм финансирования террористической организации «ДНР» путем поставок сжиженного газа из РФ на временно оккупированные территории Донбасса.



//ssu.gov.ua

Организовали незаконный бизнес два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков.

С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли боевикам газ через неконтролируемую участок границы.

Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированием так называемой «ДНР». С реализованного газа дельцы платили «налоги» фейковой республике.



Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.



Продолжается досудебное следствие.