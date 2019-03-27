Главная Новости Криминал и происшествия Двое донецкизх наладили в Харькове бизнес на пользу боевиков ДНР
27.03.2019  11:02   

Двое донецкизх наладили в Харькове бизнес на пользу боевиков ДНР

Сотрудники СБУ блокировали механизм финансирования террористической организации «ДНР» путем поставок сжиженного газа из РФ на временно оккупированные территории Донбасса.


//ssu.gov.ua

Организовали незаконный бизнес два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков.

С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли боевикам газ через неконтролируемую участок границы.

Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированием так называемой «ДНР». С реализованного газа дельцы платили «налоги» фейковой республике.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, днр, сжиженный газ, харьков
 
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