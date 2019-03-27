Чиновники под Харьковом спустя 17 лет оформят землю, на которой расположен садик

Чтобы садик не лишился земли, прокуратуре пришлось через суд обязывать сельские власти оформить все как положено.
день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Главное – проверять информацию и не действовать по наитию, такая тактика принесет хорошие плоды.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
влажн.:
давл.:
ветер: