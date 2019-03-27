27.03.2019 12:49

Чиновники под Харьковом спустя 17 лет оформят землю, на которой расположен садик

Чтобы садик не лишился земли, прокуратуре пришлось через суд обязывать сельские власти оформить все как положено.



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Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал одну из сельских советов Барвенковского района оформить документы на участок под детским садом.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Валерий Лялюк, учебное заведение с 2002 года пользуется земельным участком площадью 0,29 га. В то же время правоустанавливающие документы на землю под садом сельский совет до сих пор не оформила.

Поскольку такая ситуация создает предпосылки для возможных злоупотреблений с землей под учебным заведением и риски для нормального функционирования учреждения, прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд. Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.