Пожарные с помощью автолестницы спасли из пожара 3-х человек в районе 17 больницы (ФОТО)

27 марта в 9:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в трехэтажном жилом доме в Слобидском районе по адресу: пр. Московский, 122.
К месту вызова немедленно прибыло 3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на 3-х автоцистернах. На тот момент в одной из квартир на первом этаже горели домашние вещи на площади 10 кв.м.
В результате горения выделилась большое количество опасного дыма, который начал проникать в квартиры на верхних этажах.
Трое соседей погорельцев сверху задыхались от едкого дыма и из окон просили помощи. Спасатели немедленно организовали спасение людей из опасной зоны с помощью пожарной выдвижной трехколенной лестницы. Одновременно они подали пожарный ствол на тушение пожара и организовали поиск людей в задымленной зоне.
В результате проведения поисковых работ спасатели обнаружили еще одного человека и вывели ее на свежий воздух.
В 10:10 пожар был локализован и в 11:20 окончательно ликвидирован. Его причина и ущерб устанавливаются.
день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Главное – проверять информацию и не действовать по наитию, такая тактика принесет хорошие плоды.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
влажн.:
давл.:
ветер: