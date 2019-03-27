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27.03.2019  14:15   

Пожарные с помощью автолестницы спасли из пожара 3-х человек в районе 17 больницы (ФОТО)

27 марта в 9:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в трехэтажном жилом доме в Слобидском районе по адресу: пр. Московский, 122.


://kharkiv.dsns.gov.ua

К месту вызова немедленно прибыло 3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на 3-х автоцистернах. На тот момент в одной из квартир на первом этаже горели домашние вещи на площади 10 кв.м.

В результате горения выделилась большое количество опасного дыма, который начал проникать в квартиры на верхних этажах.

Трое соседей погорельцев сверху задыхались от едкого дыма и из окон просили помощи. Спасатели немедленно организовали спасение людей из опасной зоны с помощью пожарной выдвижной трехколенной лестницы. Одновременно они подали пожарный ствол на тушение пожара и организовали поиск людей в задымленной зоне.

В результате проведения поисковых работ спасатели обнаружили еще одного человека и вывели ее на свежий воздух.

В 10:10 пожар был локализован и в 11:20 окончательно ликвидирован. Его причина и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, задымление, харьков, московский, эвакуация, ликвидация
 
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