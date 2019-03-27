27.03.2019 15:17
Смерть по пьяни: мужчина забил подругу из-за покалеченных ею собак
Жестокая кормежка четвероногих после застолья обернулось для пьяной женщины смертью.
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Как сообщает Прокуратура, приговором Дергачевского районного суда 33-летний местный житель признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Как рассказал руководитель Дергачевского местной прокуратуры Андрей Кравченко, злоумышленнику присудили 7,5 лет лишения свободы.
Обстоятельства дела:
Трагедия случилась в конце октября прошлого года. Осужденный выпивал вместе с 39-летней знакомой. Мужчина попросил женщину накормить его собак, а сам пошел спать. Когда проснулся, он увидел, что одно из животных хромает, а другая вообще скрывается от людей.
Мужчина обвинил подругу в издевательстве над животными, из-за чего между ними возникла ссора. Чтобы отомстить за обиженных собак, он несколько раз ударил женщину деревянной битой по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Справка:
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.