27.03.2019 15:17

Смерть по пьяни: мужчина забил подругу из-за покалеченных ею собак

Жестокая кормежка четвероногих после застолья обернулось для пьяной женщины смертью.



facebook.com

Как сообщает Прокуратура, приговором Дергачевского районного суда 33-летний местный житель признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал руководитель Дергачевского местной прокуратуры Андрей Кравченко, злоумышленнику присудили 7,5 лет лишения свободы.

Обстоятельства дела:

Трагедия случилась в конце октября прошлого года. Осужденный выпивал вместе с 39-летней знакомой. Мужчина попросил женщину накормить его собак, а сам пошел спать. Когда проснулся, он увидел, что одно из животных хромает, а другая вообще скрывается от людей.

Мужчина обвинил подругу в издевательстве над животными, из-за чего между ними возникла ссора. Чтобы отомстить за обиженных собак, он несколько раз ударил женщину деревянной битой по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.