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27.03.2019  15:17   

Смерть по пьяни: мужчина забил подругу из-за покалеченных ею собак

Жестокая кормежка четвероногих после застолья обернулось для пьяной женщины смертью.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Дергачевского районного суда 33-летний местный житель признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель Дергачевского местной прокуратуры Андрей Кравченко, злоумышленнику присудили 7,5 лет лишения свободы.
 
Обстоятельства дела:
 
Трагедия случилась в конце октября прошлого года. Осужденный выпивал вместе с 39-летней знакомой. Мужчина попросил женщину накормить его собак, а сам пошел спать. Когда проснулся, он увидел, что одно из животных хромает, а другая вообще скрывается от людей.
 
Мужчина обвинил подругу в издевательстве над животными, из-за чего между ними возникла ссора. Чтобы отомстить за обиженных собак, он несколько раз ударил женщину деревянной битой по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
 
Справка:
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  смерть, забил битой, харьков
 
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