27.03.2019 16:19

Погибший рыбак и ужасное убийство: что связывает утонувшего с делом о смерти Юлии Ирдиенко

Смерть человека, упавшего с перевернувшейся лодки неожиданно напомнило о резонансом преступлении.



//dozor.kharkov.ua

Как сообщает Город Х, сегодня, 27 марта в Харькове похоронили мужчину, который погиб во время рыбалки в Полтавской области.

В пятницу, 22 марта, харьковчанин вместе с женой, взрослым сыном и знакомым отдыхал на базе, расположенной на берегу Каменского водохранилища, рассказали в ГСЧС Украины.

Рыбачить выбрались на двух моторных лодках - в одной находились мать с сыном, во второй - 50-летний мужчина и его 35-летний знакомый. К вечеру женщина с сыном вернулась на базу и стала звонить супругу, но телефон не отвечал.

Спустя время на поиски пропавших харьковчан вышли спасатели. Лодку, в которой плавали мужчины, нашли на следующее утро – перевернутая «моторка» дрейфовала посреди водохранилища, недалеко от островка.

Еще три дня водолазы прочесывали дно в поисках тел. Первым 25 марта нашли старшего мужчину. Через сутки вытащили второго утопленника.

Как стало известно «ГородХ» из собственных источников, на водоеме погиб 50-летний Андрей Синсиневич – отец Сергея Синсиневича, который был замешан в громкой истории убийства харьковской «Оксаны Макар».