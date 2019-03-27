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27.03.2019  16:19   

Погибший рыбак и ужасное убийство: что связывает утонувшего с делом о смерти Юлии Ирдиенко

Смерть человека, упавшего с перевернувшейся лодки неожиданно напомнило о резонансом преступлении.


//dozor.kharkov.ua
Как сообщает Город Х, сегодня, 27 марта в Харькове похоронили мужчину, который погиб во время рыбалки в Полтавской области.
 
В пятницу, 22 марта, харьковчанин вместе с женой, взрослым сыном и знакомым отдыхал на базе, расположенной на берегу Каменского водохранилища, рассказали в ГСЧС Украины. 
 
Рыбачить выбрались на двух моторных лодках - в одной находились мать с сыном, во второй - 50-летний мужчина и его 35-летний знакомый. К вечеру женщина с сыном вернулась на базу и стала звонить супругу, но телефон не отвечал.
 
Спустя время на поиски пропавших харьковчан вышли спасатели. Лодку, в которой плавали мужчины, нашли на следующее утро – перевернутая «моторка» дрейфовала посреди водохранилища, недалеко от островка.
 
Еще три дня водолазы прочесывали дно в поисках тел. Первым 25 марта нашли старшего мужчину. Через сутки вытащили второго утопленника.
 
Как стало известно «ГородХ» из собственных источников, на водоеме погиб 50-летний Андрей Синсиневич – отец Сергея Синсиневича, который был замешан в громкой истории убийства харьковской «Оксаны Макар».
 
Напомним, в мае 2013 года всю Украину потрясла жуткая история. Во время разгульной молодежной вечеринки облили спиртным и подожгли несовершеннолетнюю Юлию Ирниденко. Через 10 дней она умерла в ожоговом центре, так и не назвав имя своего убийцы. В ту злосчастную ночь в квартире Синсиневичей веселились пятеро молодых людей, под конец гулянки осталось трое – Сергей Синсиневич с Юлей и Павел Губин, живущий по соседству. Кто поджег девушку, следствие так и не определило, хотя, судя по показаниям Губина, в смерти Юлии виноват Синсиневич. Следствие не пошло  В итоге на скамье подсудимых оказался один Губин.
Источник:   Город Х
 Тэги:  смерть, убийство сожжением, харьков
 
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