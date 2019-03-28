28.03.2019 12:46

Мужчине, сильно избившему свою непослушную дочь, вынесен приговор

Отец-одиночка таскал девушку за волосы и нанес полтора десятка ударов руками и ногами.



facebook.com

Змиевский районный суд Харьковской области вынес приговор отцу, который из-за ссоры на бытовой почве избил дочь. С

Ночью 2 ноября 2018 года житель села Боровая зашел в спальню, где находилась его дочь.

Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес девушке пять ударов кулаком в лицо, а затем схватил за волосы и потащил к себе, из-за чего потерпевшая ударилась головой об стол.

После этого он настиг жертву в другой комнате, где продолжил избиение - пять раз ударил ее кулаком лицо, толкнул, а когда она упала, бил рукаим и ногами.

Медики диагностировали у пострадавшей синяки, а также ушибы на животе.

Во время разбирательства отец полностью признал свою вину. Он рассказал, что воспитывает девушку в одиночку, так как ее мать лишена родительских прав.

Причиной конфликта между ними стало отсутствие дочери дома в течение нескольких дней.

Суд приговорил мужчину к 200 часам общественных работ.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.