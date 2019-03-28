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28.03.2019  09:23   

Трех сельских депутатов осудили за админкорупцию

Чиновники затянули с подачей электронных деклараций на 2017 год.


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Постановлениями Шевченковского районного суда области трех депутатов одного из сельских советов района признали виновными в административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 172-6 КУоАП.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Алексейчук, депутаты без уважительных причин несвоевременно подали электронные декларации за 2017
 
За административные правонарушения, связанные с коррупцией, всем им назначены штрафы в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
 
Сейчас постановления суда вступили в силу.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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