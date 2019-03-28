Трех сельских депутатов осудили за админкорупцию

Чиновники затянули с подачей электронных деклараций на 2017 год.
Постановлениями Шевченковского районного суда области трех депутатов одного из сельских советов района признали виновными в административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 172-6 КУоАП.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Алексейчук, депутаты без уважительных причин несвоевременно подали электронные декларации за 2017
За административные правонарушения, связанные с коррупцией, всем им назначены штрафы в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Сейчас постановления суда вступили в силу.
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
И солнышко, и тучки – в четверг будет пасмурно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают.
По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье.
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