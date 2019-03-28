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28.03.2019  10:10   

Товарный поезд сбил насмерть неизвестного мужчину

На вид погибшему около сорока лет.


// Facebook

Авария произошла 28 марта в 00.15, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

На перегоне Купянск-Сортировка, переезд 152 км, грузовым поездом №3426 смертельно травмирован неизвестный мужчина примерно 40 лет.

Задержка движения составила 3 часа 37 минут.

Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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