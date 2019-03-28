Товарный поезд сбил насмерть неизвестного мужчину

На вид погибшему около сорока лет.
Авария произошла 28 марта в 00.15, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
На перегоне Купянск-Сортировка, переезд 152 км, грузовым поездом №3426 смертельно травмирован неизвестный мужчина примерно 40 лет.
Задержка движения составила 3 часа 37 минут.
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
И солнышко, и тучки – в четверг будет пасмурно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают.
По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье.
влажн.:
давл.:
ветер: