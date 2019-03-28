В Харькове и области обезвредили 4 боеприпаса

27 марта пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.
Работы по разминированию проводились в Балаклейском и Змиевском районах области и в Шевченковском и Новобаварском районах города Харькова.
Всего за сутки пиротехники обезвредили 4 боеприпаса, из которых 2 артснаряд калибра 76 мм и 2 минометные мины 82мм. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
И солнышко, и тучки – в четверг будет пасмурно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают.
По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье.
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