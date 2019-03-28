Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове и области обезвредили 4 боеприпаса
28.03.2019  10:42   

В Харькове и области обезвредили 4 боеприпаса

27 марта пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.


// ГСЧС

Работы по разминированию проводились в Балаклейском и Змиевском районах области и в Шевченковском и Новобаварском районах города Харькова.

Всего за сутки пиротехники обезвредили 4 боеприпаса, из которых 2 артснаряд калибра 76 мм и 2 минометные мины 82мм. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.03 Криминал и происшествия На огороде нашли снаряд (ФОТО) 20.03 Криминал и происшествия Сошел снег – возле домов и в лесах стали находить снаряды (ФОТО) 18.03 Криминал и происшествия На улице Мира обезвредили совершенно «не мирный» предмет
 
 

Видео

Пернатая харьковчанка нашла свою пару в Черкассах. ВИДЕО. ФОТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 