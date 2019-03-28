28.03.2019 10:42

В Харькове и области обезвредили 4 боеприпаса

27 марта пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.



// ГСЧС

Работы по разминированию проводились в Балаклейском и Змиевском районах области и в Шевченковском и Новобаварском районах города Харькова.



Всего за сутки пиротехники обезвредили 4 боеприпаса, из которых 2 артснаряд калибра 76 мм и 2 минометные мины 82мм. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.