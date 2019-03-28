Главная Новости Криминал и происшествия В Полтаве будут судить харьковских «гастролеров»
28.03.2019  10:45   

В Полтаве будут судить харьковских «гастролеров»

Прокуратурой Полтавской области направлено обвинительное заключение в отношении двух ранее неоднократно судимых жителей Харьковской области, которые приехали в Полтаву и совершили кражу с разбоем.


// facebook

Следствием доказано, что в феврале текущего года, 49-летний и 39-летний неоднократно судимые жители Харьковской области приехали в Полтаву. В ночное время суток злоумышленники увидели у подъезда одного из дома женщину и выхватили из ее рук сумку, при этом ударив потерпевшую по лицу, нанеся увечья.

После завладения имуществом последней рецидивисты покинули место совершения преступления.

 Прокуратурой Полтавской области утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении мужчин по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Ворам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершение уголовного преступления обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры в Полтавской области
 Тэги:  суд, полтава, харьков, разбой
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.03 Криминал и происшествия Мужчине, сильно избившему свою непослушную дочь, вынесен приговор 27.03 Криминал и происшествия 13,5 тысяч заплатит ревнивая дебоширка за вырванный клок волос у соперницы 27.03 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Сумской: Зайцева подала апелляцию
 
 

Видео

Пернатая харьковчанка нашла свою пару в Черкассах. ВИДЕО. ФОТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 