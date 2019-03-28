28.03.2019 10:45

В Полтаве будут судить харьковских «гастролеров»

Прокуратурой Полтавской области направлено обвинительное заключение в отношении двух ранее неоднократно судимых жителей Харьковской области, которые приехали в Полтаву и совершили кражу с разбоем.



// facebook

Следствием доказано, что в феврале текущего года, 49-летний и 39-летний неоднократно судимые жители Харьковской области приехали в Полтаву. В ночное время суток злоумышленники увидели у подъезда одного из дома женщину и выхватили из ее рук сумку, при этом ударив потерпевшую по лицу, нанеся увечья.

После завладения имуществом последней рецидивисты покинули место совершения преступления.

Прокуратурой Полтавской области утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении мужчин по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Ворам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершение уголовного преступления обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.