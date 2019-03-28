28.03.2019 11:25

Харьковские копы схватили на Салтовке домушника с чужим имуществом в руках (ФОТО)

Неудачливый «форточник» сам вынес в руки патрульных доказательства преступления.



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По данным ведомства, ночью 28 марта полицейские получили сообщение о том, что неизвестный на улице Дружбы Народов проник в помещение, разбив окно.

Полицейские огородили место происшествия и через несколько минут задержали мужчину, который выносил из помещения нетбук.

Для проведения следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

Также в присутствии свидетелей полицейские обнаружили у гражданина денежные средства в размере около 12 600 гривен.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.