Харьковские копы схватили на Салтовке домушника с чужим имуществом в руках (ФОТО)

Неудачливый «форточник» сам вынес в руки патрульных доказательства преступления.
По данным ведомства, ночью 28 марта полицейские получили сообщение о том, что неизвестный на улице Дружбы Народов проник в помещение, разбив окно.
Полицейские огородили место происшествия и через несколько минут задержали мужчину, который выносил из помещения нетбук.
Для проведения следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.
Также в присутствии свидетелей полицейские обнаружили у гражданина денежные средства в размере около 12 600 гривен.
Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
И солнышко, и тучки – в четверг будет пасмурно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают.
По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье.
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