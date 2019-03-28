28.03.2019 12:40

Таможеннику, «не разглядевшему» немецкую машину за 16 миллионов, грозит до 6 лет лишения свободы

В Харькове таможенника подозревают в злоупотреблении служебным положением, в результате чего бюджет Украины недополучил почти 400 000 гривен.



://dbr.gov.ua

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, сообщили о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста «Харьков-Центральный» в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2. ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Таможенника подозревают в совершении таких действий с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица вопреки интересам службы, что нанесло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет значительной суммы средств.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Главное управление внутренней безопасности государственной фискальной службы Украины, процессуальное руководство - Генеральная прокуратура Украины.

В ходе досудебного расследования следователями ГБР установлено, что инспектор таможенного поста, несмотря на требования действующего законодательства, самостоятельно, без направления запросов в специализированных подразделений, принял решение о неправильной классификации упаковочной машины стоимостью 16 млн. гривен.

Машину на территорию Украины ввезли из Германии. В результате противоправных действий чиновника, таможенная ставка ввозимого товара была существенно снижена, поэтому государственному бюджету Украины был нанесен ущерб более чем 391 000 гривен.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.