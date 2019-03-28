28.03.2019 13:49

Любовник забил насмерть старушку-мать своей пассии (ФОТО)

Мужчина нанес 82-летней бабушек около двух десятков ударов руками и ногами



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 марта в Слободской отдел полиции обратилась жительница района. Она сообщила, что в квартире по месту жительства обнаружила тело своей матери с травмой головы.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть 82-летней женщины наступила в результате сочетанной травмы головы и туловища.

Во время досудебного расследования работники Слободского отдела полиции установили, что телесные повреждения потерпевшей нанес 59-летний сожитель дочери. В тот день пенсионеркой и злоумышленником возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине около 20 ударов ногами и руками по туловищу и лицу. От полученных травм старушка скончалась на месте.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 7 до 10 лет тюремного заключения. В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.