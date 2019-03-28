Подросток, которого искали под Харьковом, гостил в городе у приятеля

Правоохранители разыскали пропавшего несовершеннолетнего жителя Богодуховского района.
Об исчезновении ребенка в полицию сообщила взволнованная женщина. Заявительница рассказала, что ее 14-летний внук пошел после обеда на улицу, но к вечеру домой так и не вернулся. Обзвонившы одноклассников, родственников и знакомых она убедилась, что мальчика нигде нет.
На поиски ребенка был задействован личный состав Богодуховского отдела полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили местонахождение парня.
Как выяснилось, 14-летний парень находился у своего товарища в Харькове.
Сейчас он находится по месту своего проживания. Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло.
С беглецом работники провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
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