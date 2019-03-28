28.03.2019 14:01

Подросток, которого искали под Харьковом, гостил в городе у приятеля

Правоохранители разыскали пропавшего несовершеннолетнего жителя Богодуховского района.



// Нацполиция

Об исчезновении ребенка в полицию сообщила взволнованная женщина. Заявительница рассказала, что ее 14-летний внук пошел после обеда на улицу, но к вечеру домой так и не вернулся. Обзвонившы одноклассников, родственников и знакомых она убедилась, что мальчика нигде нет.



На поиски ребенка был задействован личный состав Богодуховского отдела полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили местонахождение парня.

Как выяснилось, 14-летний парень находился у своего товарища в Харькове.

Сейчас он находится по месту своего проживания. Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло.



С беглецом работники провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.