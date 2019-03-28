28.03.2019 14:18

На ХТЗ – ДТП с переворотом (ФОТО)

Нарушение правил дорожного движения стато причиной ДТП на перекрестке улиц Мира - Северина Потоцкого.



// Патрульная полиция

Авария с участием с участием трех автомобиле произошла около полудня 28 марта.

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля ВАЗ 2110 во время движения не выполнил требования дорожного знака 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и столкнулся с авто Volkswagen Caddi, который двигался по главной дороге.



В результате удара Volkswagen Caddi совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 3302 и перевернулся.



По предварительной информации, посдтадавших нет.



Полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП на водителя "ВАЗ 2110".



В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.