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28.03.2019  14:18   

На ХТЗ – ДТП с переворотом (ФОТО)

Нарушение правил дорожного движения стато причиной ДТП на перекрестке улиц Мира - Северина Потоцкого.


// Патрульная полиция

Авария с участием с участием трех автомобиле произошла около полудня 28 марта.

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля ВАЗ 2110 во время движения не выполнил требования дорожного знака 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и столкнулся с авто Volkswagen Caddi, который двигался по главной дороге.

В результате удара Volkswagen Caddi совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 3302 и перевернулся.

По предварительной информации, посдтадавших нет.

Полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП на водителя "ВАЗ 2110".

В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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