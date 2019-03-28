На ХТЗ – ДТП с переворотом (ФОТО)

Нарушение правил дорожного движения стато причиной ДТП на перекрестке улиц Мира - Северина Потоцкого.
Авария с участием с участием трех автомобиле произошла около полудня 28 марта.
Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля ВАЗ 2110 во время движения не выполнил требования дорожного знака 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и столкнулся с авто Volkswagen Caddi, который двигался по главной дороге.
В результате удара Volkswagen Caddi совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 3302 и перевернулся.
По предварительной информации, посдтадавших нет.
Полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП на водителя "ВАЗ 2110".
В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
И солнышко, и тучки – в четверг будет пасмурно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают.
По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье.
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