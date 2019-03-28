28.03.2019 16:41

Врач снабжал наркоманов рецептами на психотропы (ФОТО)

Нарколог создал преступную сеть, которая обеспечивала документами наркозависимых.



hk.npu.gov.ua

Пресечена незаконная деятельность структурного подразделения медицинского учреждения, наркологического отделения, расположенного на проспекте Московский, работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками Московского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской городской прокуратуры № 4.

Следователи оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что с целью получения прибыли руководитель медицинского учреждения, имея медицинское квалификацию врача нарколога, создал преступную схему по незаконной выдаче специальных рецептурных бланков на наркотические (психотропные) лекарственные средства в нарушение установленных действующим законодательством правил их отпуска.

27 марта в ходе проведения санкционированных обысков, а также других следственных действий, незаконная деятельность учреждения была приостановлена. Во время проведения обысков была изъята медицинская документация (амбулаторные карты пациентов), незаполненные бланки рецептов на получение наркотических лекарственных средств, расчетные квитанции, копии уже выданных рецептов и другая документация деятельности медицинского учреждения.

Полицией установлены неоднократные факты выдачи специальных рецептурных бланков лицам, не имели оснований на получение наркотических (психотропных) лекарственных средств. Своими действиями злоумышленник способствовал утечки наркотических лекарственных средств из легального оборота в нелегальный.

В настоящее время решается вопрос об установлении других лиц, причастных к указанной преступной схемы и привлечения их к уголовной ответственности.