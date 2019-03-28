28.03.2019 16:34

В нежилом доме Харькова завалило мужчину (ФОТО)

Спасатели достали пострадавшего из-под завала двухэтажного нежилого здания



// ГСЧС

28 марта в 13:56 к спасателям поступило сообщение о том, что в Новобаварском районе на ул. Симферопольской, 6, во время проведения демонтажных работ произошел обвал перекрытия и стены двухэтажного нежилого дома.

Под обломками конструкций оказался 23-летний мужчина, которому зажало ноги.



К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на аварийно-спасательных автомобилях.

Чрезвычайники с помощью специальных инструментов деблокировали пострадавшего из-под обломков разрушенных конструкций.

Каретой скорой помощи пострадавшего госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.