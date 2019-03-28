28.03.2019 17:19

Харьковский крах австрийского мошенника: арест и экстрадиция

Аферист, у которого был шанс уйти от закона, по требованию прокуратуры будет сидеть за решеткой, пока не будут готовы документы для его отправки на родину.



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Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 5 Владимир Калюга, 40-летнего иностранца, подозреваемого в ряде преступлений на родине (кражи, мошенничество, распространение запрещенных допинговых средств), задержали в международном аэропорту «Харьков».

По ходатайству прокуратуры Коминтерновский районный суд. Харькова применил к задержанному временный арест. Однако арестовали мужчину лишь на 18 суток, а не на 40, как настаивал прокурор.

Вместе с тем, согласно практике в области международного сотрудничества, подготовка и передача по дипломатическим каналам экстрадиционных документов, как правило, занимает около 40 дней.

Учитывая то, что существуют риски дальнейшего сокрытия задержанного от компетентных правоохранительных органов Австрии, прокуратура обратилась в апелляционную инстанцию ​​с требованием арестовать мужчину на 40 суток.

Сейчас апелляционная жалоба прокурора удовлетворена, злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос о его дальнейшей экстрадиции.