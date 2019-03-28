На Сумской такси попало в ДТП

Аврия произошла 28 марта около 12:00 на ул. Сумской 72.
По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль "Daewoo" и автомобиль "Fiat".
В результате ДТП никто не пострадал.
От оформления полицейскими ДТП водители и отказались и составили европротокол.
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
Пятница будет облачной. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье.
влажн.:
давл.:
ветер: