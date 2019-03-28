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28.03.2019  17:15   

На Сумской такси попало в ДТП

Аврия произошла 28 марта около 12:00 на ул. Сумской 72.


// Facebook

По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль "Daewoo" и автомобиль "Fiat".

В результате ДТП никто не пострадал.

От оформления полицейскими ДТП водители и отказались и составили европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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