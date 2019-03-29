29.03.2019 12:19

Конголезец, обидевшись, избил знакомую, сломав нос: приговор вынесен

Инцидент произошел в вузе.



//nuph.edu.ua

Киевский районный суд Харькова вынес приговор студенту из Африки, который избил женщину в помещении вуза.

11 ноября 2018 года студент пятого курса пришел в здание Национального фармацевтического университета на Валентиновской для встречи со знакомой.

Между ними произошел конфликт, в ходе которого конголезец ударил потерпевшую в лицо, от чего та упала на пол. После этого фигурант продолжил избивать лежащую жертву, нанеся в целом не менее шести ударов. Медики диагностировали у женщины перелом носа.

Во время разбирательства иностранец полностью признал свою вину и попросил прощения. Он рассказал, что пришел в вуз, чтобы взять у потерпевшей в долг, а причиной конфликта якобы стало "неуважение" с ее стороны.

За нанесение легких телесных повреждений суд приговорил студента к 150 часам общественных работ. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.