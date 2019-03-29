Полицейский Prius попал в ДТП на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла 28 марта в 15:35 по ул. Героев Труда, 7.
Участниками ДТП стали автомобиль патрульной полиции Touota Prius и автомобиля Hyundai Elantra.
По предварительной информации, водитель автомобиля Touota Prius, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили незначительные мeханични повреждения.
На водителя служебного автомобиля Touota Prius патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
И солнышко, и тучки – в четверг будет пасмурно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают.
По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье.
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