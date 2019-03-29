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29.03.2019  08:17   

Полицейский Prius попал в ДТП на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла 28 марта в 15:35 по ул. Героев Труда, 7.


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Участниками ДТП стали автомобиль патрульной полиции Touota Prius и автомобиля Hyundai Elantra.

По предварительной информации, водитель автомобиля Touota Prius, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили незначительные мeханични повреждения.

На водителя служебного автомобиля Touota Prius патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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