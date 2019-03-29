Главная Новости Криминал и происшествия Двух полицейских поймали на взятке в семь тысяч долларов (ВИДЕО, ФОТО)
29.03.2019  09:01   

Двух полицейских поймали на взятке в семь тысяч долларов (ВИДЕО, ФОТО)

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды двух оперуполномоченных одного из районных отделов полиции Харькова.


//ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы установили, что майор и старший лейтенант полиции требовали у местного жителя семь тысяч долларов США. За эту сумму полицейские обещали «решить вопрос» о непривлечение мужчины к уголовной ответственности за выявленные факты хранения и сбыта наркотических средств. Злоумышленники также обещали в дальнейшем «закрывать глаза» на его деятельность в сфере наркобизнеса.

Правоохранители задержали полицейских в жилом массиве Харькова согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным работникам полиции о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрание каждом из них меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению взяточников проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, взятка, полиция, харьков
 
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