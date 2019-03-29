Двух полицейских поймали на взятке в семь тысяч долларов (ВИДЕО, ФОТО)

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды двух оперуполномоченных одного из районных отделов полиции Харькова.
Оперативники спецслужбы установили, что майор и старший лейтенант полиции требовали у местного жителя семь тысяч долларов США. За эту сумму полицейские обещали «решить вопрос» о непривлечение мужчины к уголовной ответственности за выявленные факты хранения и сбыта наркотических средств. Злоумышленники также обещали в дальнейшем «закрывать глаза» на его деятельность в сфере наркобизнеса.
Правоохранители задержали полицейских в жилом массиве Харькова согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным работникам полиции о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрание каждом из них меры пресечения.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Операция по разоблачению взяточников проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
И солнышко, и тучки – в четверг будет пасмурно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают.
По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье.
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