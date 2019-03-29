Пожарные ликвидируют последствия весенней уборки

На Харьковщине произошло вызвали 20 пожаров из-за выжигания сухой травы, листьев, мусора и камыша.
За прошедшие сутки подразделения Службы спасения 20 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора.
Их общая площадь составила около 1 га.
Наибольшее количество возгораний в природных экосистемах произошло в Харьковском и Чугуевском районах области, а также в Основянском и Шевченковском районах города Харькова.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Пятница будет облачной. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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