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29.03.2019  09:31   

Пожарные ликвидируют последствия весенней уборки

На Харьковщине произошло вызвали 20 пожаров из-за выжигания сухой травы, листьев, мусора и камыша.


// ГСЧС

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения 20 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора.

Их общая площадь составила около 1 га.

Наибольшее количество возгораний в природных экосистемах произошло в Харьковском и Чугуевском районах области, а также в Основянском и Шевченковском районах города Харькова.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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