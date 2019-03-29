29.03.2019 09:31

Пожарные ликвидируют последствия весенней уборки

На Харьковщине произошло вызвали 20 пожаров из-за выжигания сухой травы, листьев, мусора и камыша.



// ГСЧС

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения 20 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора.

Их общая площадь составила около 1 га.

Наибольшее количество возгораний в природных экосистемах произошло в Харьковском и Чугуевском районах области, а также в Основянском и Шевченковском районах города Харькова.