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29.03.2019  10:03   

По базарам Харькова прошел рейд Первоцвет

На Харьковщине продолжаются профилактические мероприятия по борьбе с незаконной торговлей первоцветами.


objectiv.tv

Полицейские совместно с инспектором экологической службы проверили четыре рынка Харькова с целью выявления незаконной торговли редкими видами раннецветущих, эндемических, реликтовых и занесенных в Красную книгу Украины растений.

По словам государственного инспектора по охране окружающей среды Харьковской области Евгении Заярной, такая акция проводится ежегодно и направлена ​​на сохранение природных ресурсов общегосударственного значения.

«Целью рейдов является предупреждение и оперативное реагирование на правонарушения, связанные с незаконным сбором, перевозкой и реализацией редких растений на территории Харькова и области», - рассказывает Евгения Заярная.

Как сообщил старший инспектор Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Роман Торяник, за нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, или таких, которые охраняются в соответствии с международными договорами Украины, предусмотрена ответственность по ст. 160 (торговля с рук в неустановленных местах) и ст. 88-1 (нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира) Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа на сумму от ста (1700 грн.) До двухсот пятнадцати (3655 грн.) Необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов растительного мира или без таковой.

Как правило, изъятые растения передаются в местные зоопарков на корм животным.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  первоцвет, полиция, харьков
 
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