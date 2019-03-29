29.03.2019 10:20

Как спасали пострадавшего из-под обломков обвалившегося здания (ВИДЕО)

24-летний пострадавший с переломами костей таза и голеностопа доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести.



// ГСЧС

Напомним, днем 28 марта в переулке Симферопольском обвалились балки с элементами стены со второго этажа дома.

Под обломками конструкций оказался мужчина, которому зажало ноги.



Чрезвычайники с помощью специальных инструментов деблокировали пострадавшего из-под обломков разрушенных конструкций.

Предварительно, бригада строителей осуществляла демонтаж двухэтажки, которая находилась в аварийном, полуразобранном состоянии.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

