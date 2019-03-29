Как спасали пострадавшего из-под обломков обвалившегося здания (ВИДЕО)

24-летний пострадавший с переломами костей таза и голеностопа доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести.
Напомним, днем 28 марта в переулке Симферопольском обвалились балки с элементами стены со второго этажа дома.
Под обломками конструкций оказался мужчина, которому зажало ноги.
Чрезвычайники с помощью специальных инструментов деблокировали пострадавшего из-под обломков разрушенных конструкций.
Предварительно, бригада строителей осуществляла демонтаж двухэтажки, которая находилась в аварийном, полуразобранном состоянии.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Пятница будет облачной. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
влажн.:
давл.:
ветер: