29.03.2019 11:02

Рецидивист угнал автомобиль и попал в ДТП

Злоумышленником оказался 31-летний мужчина.



// Нацполиция

24 марта в полицию поступило сообщение от 45-летнего владельца автомобиля «КIA». Мужчина заявил об угоне машины с улицы Зерновой.



Полицейские за несколько часов установили местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Харькова. Автомобиль нашли вместе с водителем недалеко от места происшествия. Как выяснилось, правонарушитель на угнанном автомобиле попал в ДТП, наехав на другой автомобиль.



По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.



Следственные действия продолжаются.