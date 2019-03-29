Рецидивист угнал автомобиль и попал в ДТП

Злоумышленником оказался 31-летний мужчина.
24 марта в полицию поступило сообщение от 45-летнего владельца автомобиля «КIA». Мужчина заявил об угоне машины с улицы Зерновой.
Полицейские за несколько часов установили местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Харькова. Автомобиль нашли вместе с водителем недалеко от места происшествия. Как выяснилось, правонарушитель на угнанном автомобиле попал в ДТП, наехав на другой автомобиль.
По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Следственные действия продолжаются.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Пятница будет облачной. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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