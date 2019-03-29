Главная Новости Криминал и происшествия Рецидивист угнал автомобиль и попал в ДТП
29.03.2019  11:02   

Рецидивист угнал автомобиль и попал в ДТП

Злоумышленником оказался 31-летний мужчина.


// Нацполиция

24 марта в полицию поступило сообщение от 45-летнего владельца автомобиля «КIA». Мужчина заявил об угоне машины с улицы Зерновой.

Полицейские за несколько часов установили местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Харькова. Автомобиль нашли вместе с водителем недалеко от места происшествия. Как выяснилось, правонарушитель на угнанном автомобиле попал в ДТП, наехав на другой автомобиль.

По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  угон, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.03 Криминал и происшествия Россиянин хотел въехать в Украину на угнанном автомобиле 18.03 Криминал и происшествия Злоумышленник похитил Opel и попал на нем в дорожно-транспортное происшествие на ХТЗ 14.03 Криминал и происшествия Как работают автомобильные воры (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове СБУ задержала двух полицейских на взятке в семь тысяч долларов. ВИДЕО. ФОТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 